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Славянская доктрина

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Ось «Дрезден – Москва», как пламя огненного шторма 1945 года опалило чиновников России и Германии

Ось «Дрезден – Москва», как пламя огненного шторма 1945 года опалило чиновников России и Германии

Ось «Дрезден – Москва», как пламя огненного шторма 1945 года опалило чиновников России и Германии Интернет-портал «Ведомости» опубликовал 16 января под рубрикой «Политика» следующее сообщение: «Уничтожение в Дрездене мемориальной надписи в память о погибших из-за бомбардировок американских и британских ВВС жителях города является актом «исторического вандализма.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Стирают не надпись - память стирают, иначе фашизм в Германии не возродить.
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