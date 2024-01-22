Ось «Дрезден – Москва», как пламя огненного шторма 1945 года опалило чиновников России и Германии Интернет-портал «Ведомости» опубликовал 16 января под рубрикой «Политика» следующее сообщение: «Уничтожение в Дрездене мемориальной надписи в память о погибших из-за бомбардировок американских и британских ВВС жителях города является актом «исторического вандализма.