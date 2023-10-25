Туроператоры России подсказали, где в начале ноября можно недорого отдохнуть

В АТОР рассказали, что пляжный отдых дешевле всего будет в ОАЭ и ЕгиптеАссоциация туроператоров России подготовила рекомендации, которые помогут русским определиться, как им провести ноябрьские праздники.
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