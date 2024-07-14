Израильский телеканал оценил новый БПЛА «Хезболлы»

Ливанское проиранское движение «Хезболла» впервые с обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года использовало беспилотник Shahed 101, оснащенный электронным двигателем, сообщил 14 июля военный корреспондент израильского телеканала KAN Итай Блюменталь.
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