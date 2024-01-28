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Ковбойская народная республика Техас.

Ковбойская народная республика Техас.

В эти тревожные дни глаза всей прогрессивной части человечества с надеждою смотрят в сторону Техаса, а сердца бьются в такт с сердцами гордых белых рейнджеров, восставших против политики толерантного Байдена и гордящихся своим пониманием "добрососедских отношений" с соседней Мексикой, строящихся на том, что чем выше стена и больше по верху намотано "колючки" — тем крепче […] Сообщение Ковбойская народная республика Техас.

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