ВСУ под ударами русской армии потеряли сёла Беловоды и Водолаги Сумской области, сообщают военкоры. Штурмовые операции проводятся с целью завершения разгрома подразделений врага и расширения буферной зоны в приграничье.
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