Страна адвокатов и нелегалов: зачем республиканцы хотят отменить гражданство США по праву рождения

Дональд Трамп вновь отметился резонансным заявлением. Избранный президент США считает, что 14-я поправка Конституции США, гарантирующая гражданство всякому, кто был рожден на американской земле, должна быть пересмотрена.
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