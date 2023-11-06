Китай через три года запустит фабрику по выпуску оперативной памяти за $21 мл...

Китай через три года запустит фабрику по выпуску оперативной памяти за $21 млрдВ конце октября стало известно, что основанная в начале этого десятилетия китайская компания Changxin Xinqiao привлекла $5,3 млрд на своё развитие и строительство предприятия по производству микросхем оперативной памяти в провинции Хэфэй на востоке страны.