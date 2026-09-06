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Регионы России

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Motorola подтвердила выпуск смартфона Edge 70 Neo для Индии

Motorola подтвердила выпуск смартфона Edge 70 Neo для Индии

Компания Motorola официально подтвердила разработку смартфона Edge 70 Neo, который планируется выпустить на индийском рынке в ближайшие месяцы.

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