Военное обозрение

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Венгрия изучает варианты на случай прекращения транзита газа через территорию Украины

Венгрия изучает варианты на случай прекращения транзита газа через территорию Украины

Венгрия не допустит того, чтобы её жители остались без газа в случае отказа Украины от дальнейшего транзита голубого топлива через свою территорию.

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