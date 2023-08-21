Венгрия изучает варианты на случай прекращения транзита газа через территорию Украины

Венгрия не допустит того, чтобы её жители остались без газа в случае отказа Украины от дальнейшего транзита голубого топлива через свою территорию.
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