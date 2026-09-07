Производство алкоголя в России снизилось на 7,2% за январь–август 2026 года

Производство алкогольной продукции в России за период с января по август 2026 года сократилось на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 684,1 млн декалитров.
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