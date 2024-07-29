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Майстер: размещение ракет США в ФРГ не приведет к эскалации России и НАТО

Майстер: размещение ракет США в ФРГ не приведет к эскалации России и НАТО

Руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики Штефан Майстер не увидел угрозы эскалации между Россией и НАТО в случае размещения на территории Германии дальнобойных ракет США.

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