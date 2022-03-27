Foreign Policy: Саудовская Аравия хочет отомстить Байдену за оскорбления

Global Look Press/Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos Саудовская Аравия намерена поквитаться с президентом США Джо Байденом за недружественное отношение, сделав выбор в пользу его российского коллеги Владимира Путина, сообщает Foreign Policy.
Global Look Press/Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos Саудовская Аравия намерена поквитаться с президентом США Джо Байденом за недружественное отношение, сделав выбор в пользу его российского коллеги Владимира Путина, сообщает Foreign Policy.
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