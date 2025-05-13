В названии города Харбин обнаружено скрытое послание

Харбин — главный город китайской провинции Хэйлунцзян, и его часто называют «русским городом». Это связано с тем, что в 1898 году русские поселенцы основали его в качестве станции на строившейся Китайско-Восточной железной дороге.
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