В СЦМ проходит слёт первичных городских отделений «Движение Первых»

К общению приглашены 120 школьников-активистов, педагогов-наставников и неравнодушных родителей. Образовательные площадки помогут молодежи столицы Ямала подготовить проекты к Всероссийскому конкурсу «Большая перемена».
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