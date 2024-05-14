Путин: отношения Москвы и Пекина достигли наивысшего уровня в истории

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому изданию "Синьхуа" отметил, что отношения между Москвой и Пекином достигли наивысшего уровня за всю историю взаимоотношений между странами.
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