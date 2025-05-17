Иллюзия сознания у искусственного интеллекта

Нейробиолог Анил Сет развенчивает мифы об искусственном сознании. Узнайте, почему LLM и чат-боты не обладают сознанием на самом деле, и какие этические дилеммы ставит перед нами ИИ, лишь имитирующий чувства.
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