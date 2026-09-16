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Регионы России

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Военные США и агенты ФБР поднялись на нефтяной танкер VL Prosperity для расследования кибератаки

Военные США и агенты ФБР поднялись на нефтяной танкер VL Prosperity для расследования кибератаки

Танкер VL Prosperity следовал под иностранным флагом в сторону штата Техас. Согласно информации, сотрудники Береговой охраны и ФБР впервые поднялись на судно еще 21 августа.

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