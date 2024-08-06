Средний чек переводов между своими счетами после 1 мая вырос на 26-70%

Средняя сумма перевода между своими счетами в разных банках (Me2Me) выросла во II квартале 2024-го по сравнению с I кварталом на 26–70% в зависимости от кредитной организации, рассказали «Известиям» в банках.
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