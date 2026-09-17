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Царьград

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Сергей Лавров: Игры будущего завоевали мировую известность

Сергей Лавров: Игры будущего завоевали мировую известность

Сергей Лавров отметил развитие российского спорта, включая «Игры будущего», несмотря на политизацию. Первый турнир прошёл в Казани с 21 февраля по 3 марта, собрав 2000 участников из 107 стран.

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