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Медвежонка в мусорном баке привезли в заповедное село Республики Алтай

Медвежонка в мусорном баке привезли в заповедное село Республики Алтай

В Республике Алтай медвежонка вместе с мусорным баком привезли в центральную усадьбу Алтайского биосферного заповедника – село Яйлю.

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