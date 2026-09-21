🚰 22 и 23 сентября Феодосия частично останется без воды Ограничения подачи водоснабжения в связи с авариями на водоводах будут действовать с 00:00 22 сентября до 20:00 23 сентября, сообщили в пресс-службе «Воды Крыма».
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