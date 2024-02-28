Проще надо быть, тогда и избиратели к тебе потянутся.

И ведь правда — ничто не подкупает собеседника, как простая и доступная пониманию речь. Именно этим соображением, очевидно, руководствовался Сергей Киньябаев — доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова, умудрившийся всего одним словом на русском нецензурном привлечь к себе не только внимание зрителей на Камчатке, но и прочих неравнодушных к культуре россиян.