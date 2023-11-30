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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сможет ли прервать «Астана» серию поражений в матчах с «Динамо»?

«Динамо» (Загреб) – это некий злой гений для «Астаны». Пять матчей казахстанский клуб сыграл с хорватами, пять раз проиграл, забив лишь 1 мяч.

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