Праздник без последствий: как насладиться Масленицей-2024 без жуткого обжорства Ирэн ОрлонскаяМасленица – это не только вкусные блины, это особенный праздник, который призывает нас не забывать о связи с нашими предками и бережно сохранять древние обычаи в нашей памяти.