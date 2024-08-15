Дмитрий Спивак: Спецоперация Залужного по «СП-2»: продолжение следует, а Запад в шоке!

Продолжение будет… Уверен, что статья в WSJ, в котором прозвучали обвинения в адрес Залужного в вопросе проведения спецоперации по подрыву «СП-2», будет иметь продолжение, и может иметь серьёзные последствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии