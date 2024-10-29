Пожар в Петропавловске: двое спасенных, одна собака

За последнюю неделю на Камчатке произошло два трагических инцидента с участием медведей. Первый случай произошел 26 октября в поселке Мильково, где 52-летний спортсмен столкнулся с агрессивным медведем во время тренировки на лыжной базе "Веселая горка".
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