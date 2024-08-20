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6 привычек, которые выдают человека с высоким IQ. Проверьте, есть ли они у вас

6 привычек, которые выдают человека с высоким IQ. Проверьте, есть ли они у вас

Практически все гении — это немного или даже очень странные люди. Например, известный композитор Людвиг ван Бетховен каждое утро после пробуждения отсчитывал ровно 64 кофейных зерна, чтобы приготовить идеальный кофе, а также погружал голову в холодную воду.

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