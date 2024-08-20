6 привычек, которые выдают человека с высоким IQ. Проверьте, есть ли они у вас

Практически все гении — это немного или даже очень странные люди. Например, известный композитор Людвиг ван Бетховен каждое утро после пробуждения отсчитывал ровно 64 кофейных зерна, чтобы приготовить идеальный кофе, а также погружал голову в холодную воду.