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Медвежий угол

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«В оплавленную пыль»: Сатановский рассказал о будущем столиц Европы, заигравшейся у границ России

«В оплавленную пыль»: Сатановский рассказал о будущем столиц Европы, заигравшейся у границ России

Европейские столицы превратятся в «фонящую оплавленную пыль», если ЕС и Британия перейдут черту. С таким заявлением выступил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Не зря назвали Сатановского "Армагедонычем", просто следует соотнести его слова "конфликт битвой за выживание и существование России" с тем, что будет если "превратить в слегка фонящую сильно оплавленную пыль все те европейские столицы".
Какое тогда "существование" будет у тех, кто выживет?
Или он полагает что если куда-то ударить ТЯО (как США по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году) и все "западные элиты" сразу прибегут с капитуляцией?

Профиль пользователя Андрей Павлов
Андрей Павлов

Мы позиционируем себя сверхдержавой. Но от двух других мы отличаемся по одному очень существенному параметру. Интересы штатовской элиты заточены на Штаты, интересы китайской элиты заточены на Китай, интересы нашей элиты заточены на страны НАТО. Там все наиболее лично ценное, включая детишек. Поэтому резких движений, которые позволяет себе Иран, мы делать не будем. Какая там оплавленая пыль!

Профиль пользователя ММ
ММ

ЗАПАД НЕ ВЕРИТ!!! Столько было красных линий, что для них одной больше, одной меньше, роли не играет. Посейдон с Орешником могли бы помочь, если бы в режиме ультиматума отработали свои возможности. Вот после этого Запа д бы перестал дергаться.

Профиль пользователя Игорь Миронов
Игорь Миронов

Сатановскому, мягко говоря все равно на Россию и ее исконные территории за которые наши предки положили столько русских солдат! Ну хорошо, давайте превратим Одессу в радиоактивную головешку! Что скажет Исаак Абрамович?

Профиль пользователя Леон
Леон

Опыт предыдущих лет показывает, что "неизбежно и немедленно" ни, что иное, как пустые слова. До тех, пор, пока "наши, так сказать элиты" будут связаны с "Западом" , как пуповиной, через свою родню и "интересы", ничего не изменится в лучшую строну. Нельзя одной рукой воевать, а другой торговать с теми с кем воюешь, иметь имения и отдых во враждебных странах.

Профиль пользователя Олег Орлов
Олег Орлов

""''"Европейские столицы превратятся в «фонящую оплавленную пыль»". Сатановский неадекватен""'' А может неадекватны те кто выпрашивает для себя такую участь...??? Ещё тот вопрос...