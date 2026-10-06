«В оплавленную пыль»: Сатановский рассказал о будущем столиц Европы, заигравшейся у границ России

Европейские столицы превратятся в «фонящую оплавленную пыль», если ЕС и Британия перейдут черту. С таким заявлением выступил политолог и востоковед Евгений Сатановский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Их физиономии в экран не помещаются, а они учат нас жизни»: исповедь простого россиянина
- «Умоляю, пощадите! Подумайте о моих детях!»: сотрудница МВД Москвы, услышав суровый приговор за легализацию мигрантов, разрыдалась
- «Вы не понимаете, насколько были свободны»: как тайна советского «ключа под ковриком» сломала мозг иностранцу
Свежие комментарии
- «Это наша террито...
- Жестокость потряс...
- Жестокость потряс...
Не зря назвали Сатановского "Армагедонычем", просто следует соотнести его слова "конфликт битвой за выживание и существование России" с тем, что будет если "превратить в слегка фонящую сильно оплавленную пыль все те европейские столицы".
Какое тогда "существование" будет у тех, кто выживет?
Или он полагает что если куда-то ударить ТЯО (как США по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году) и все "западные элиты" сразу прибегут с капитуляцией?
Мы позиционируем себя сверхдержавой. Но от двух других мы отличаемся по одному очень существенному параметру. Интересы штатовской элиты заточены на Штаты, интересы китайской элиты заточены на Китай, интересы нашей элиты заточены на страны НАТО. Там все наиболее лично ценное, включая детишек. Поэтому резких движений, которые позволяет себе Иран, мы делать не будем. Какая там оплавленая пыль!
ЗАПАД НЕ ВЕРИТ!!! Столько было красных линий, что для них одной больше, одной меньше, роли не играет. Посейдон с Орешником могли бы помочь, если бы в режиме ультиматума отработали свои возможности. Вот после этого Запа д бы перестал дергаться.
Сатановскому, мягко говоря все равно на Россию и ее исконные территории за которые наши предки положили столько русских солдат! Ну хорошо, давайте превратим Одессу в радиоактивную головешку! Что скажет Исаак Абрамович?
Опыт предыдущих лет показывает, что "неизбежно и немедленно" ни, что иное, как пустые слова. До тех, пор, пока "наши, так сказать элиты" будут связаны с "Западом" , как пуповиной, через свою родню и "интересы", ничего не изменится в лучшую строну. Нельзя одной рукой воевать, а другой торговать с теми с кем воюешь, иметь имения и отдых во враждебных странах.
""''"Европейские столицы превратятся в «фонящую оплавленную пыль»". Сатановский неадекватен""'' А может неадекватны те кто выпрашивает для себя такую участь...??? Ещё тот вопрос...