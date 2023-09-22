Суды начали массово отменять незаконную приватизацию и возвращают стране предприятия

Правящая верхушка в затруднении. Ведь кого не возьми из них , у каждого есть то, за что можно отнять имущество. Вот они сейчас и занимаются тем, чтобы отобрать у кого-то так, чтобы у самих их не отобрали . А тут предлагают уголовные дела заводить. Да никогда! Пусть прокуратура начнёт поголовно проверять сверху. Например с членов Совета Федерации и потом Думы. Какими активами они все владеют и как и когда они приобретены. С какими нарушениями. И в случае таких нарушений, даже не надо сажать. Пусть незаконно полученные средства вернут народу. Вернут, то что Боря -алкаш украл у народа и им передал. Незаконно обогатив. Вспомните, как деньги со сберкнижек украли. Нагло, под обещания, ныне беглого жидёнка Чубайсного, две "Волги" каждому гражданину страны. Забыли? Я не знаю в истории подобных случаев такого ограбления страны и правления ею потом этими негодяями так Долго. И в конечном итоге приведшими страну к войне. Сейчас льётся опять кровь. А они жируют и похохатывают. А здесь кто-то пытается рассусоливать законно или незаконно возвращают награбленное. Надо судить грабивших или не надо. Отбирают пока средства производства, природные богатства. А вот недвижимость у них у этих владельцев "одаренных" алкашом не надо трогать. А ведь вложились , и хорошо вложились надаренным. За 30 лет. Так что сейчас по вершкам шарят. Надо глубже копать. Не так ли, читатель?

вп

валентина пожиленко

«… В обществе, основанном на частной собственности, на порабощении миллионов неимущих и трудящихся кучке богачей, правительство не может не быть вернейшим другом и союзником эксплуататоров, вернейшим стражем их владычества. А для того, чтобы быть надежным стражем, недостаточно в наше время пушек, штыков и нагаек: надо постараться внушить эксплуатируемым, что правительство стоит выше классов, что оно служит не интересам дворян и буржуазии, а интересам справедливости, что оно печется о защите слабых и бедных против богатых и сильных…» В.И.Ленин, ПСС т.5. К великому сожалению, нынче все предсказанное В.И. Лениным сбылось: правительства не являются вернейшим другом и союзником трудящихся. Как оказалось, представители государственной власти не могут найти управу на обнаглевших олигархов, которые позволяют себе диктовать правила, требуя сохранения сверхприбылей, которые они выводят за рубеж. Вот, например, слитый в сеть телефонный разговор между российским миллиардером Романом Троценко и крупным московским предпринимателем Николаем Матушевским. Разговор был, примерно, таким: "в России ловить больше нечего, нужно вкладываться в другие страны", "надо срочно делать гражданство для себя и семьи, это лучшая инвестиция сейчас, и выводить деньги за рубеж". Очевидно деструктивное влияние олигархов на будущее страны, а посему с олигархами надо заканчивать. И тут речь идет и о государственном олигархате, и о разбогатевших в 90-е олигархах. К тому же, разница между богатыми олигархами и бедными трудящимися исчисляется у нас тысячами процентов — это абсолютно ненормальная ситуация для социального государства. А в общем, правительство не должно вести бессмысленные разговоры с олигархами: либо они со страной и принимают самое непосредственное участие в ее развитии и достижениях, либо национализация их активов. Если правительство безотлагательно не примет кардинальные меры, то Россия просто перестанет существовать. Или нашим умнейшим законодателям нужен кто-то, кто мог бы сделать перевод с русского народного на птичий чиновничий - рассказать, как там "народ", и что делается за пределами Садового кольца?..