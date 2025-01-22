Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 876 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    боитесь,сталинисты!!!  а то бы  и  его  уголовное  прошлое  вспомнили,,,а  хрущеву  и  не  нужны  были  доказательств...Без Сталина не бы...
  • Евгений Бут
    Вот и вся твоя суть! Пропиндосник! Из-за таких гнил как ты переписывают историю, сносят памятники советским солдатам!Без Сталина не бы...
  • саша дмитренко
    кощуны  это  песни)))  а  вообще то,,  миллиарды  верят  трампу!!  россию  мало  кто  слушает,так  что  история  это ...Без Сталина не бы...

«Спасибо, товарищ Бастрыкин»: скандал с барским подарком мэра Мытищ таджикам получил неожиданное продолжение

«Спасибо, товарищ Бастрыкин»: скандал с барским подарком мэра Мытищ таджикам получил неожиданное продолжение

БлокнотРУ История с выделением в Мытищах (Подмосковье) сертификата на жилье многодетной семье Тахмины Самадовой и Рамазана Рахимова из Таджикистана, вызвавшая большой резонанс, получила продолжение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
alik3456 Джексон
Не только коррупция, а тайный агент англосаксов засевших в России...
Ответить
47 мин.
Вячеслав Дегтярев
Подольск.. Чехов Серпухов.. Климовск...Мытищи - это города мос.обл. где она была и юристом и помощницей всех мэров этих городов где банкротила фирмы и переоформляла на подставные и подконтрольные фирмы активы &quot;обанкротивших с её помощью фирм...... все мэры кто под следствием кто уже в дороге в Сибирь кто успел умереть ... -- 1000% факты а не фейк.....-  Мос Обл. - самая коррумпированная губерния РФ и за неё опасно без разрешения - перетрясти............- предпринимателей на 90% за горло взяли..........☝️очень грустно и печально...😎
Ответить
23 мин.
Вячеслав Дегтярев
Подольск.. Чехов Серпухов.. Климовск...Мытищи - это города мос.обл. где она была и юристом и помощницей всех мэров этих городов где банкротила фирмы и переоформляла на подставные и подконтрольные фирмы активы &quot;обанкротивших с её помощью фирм...... все мэры кто под следствием кто уже в дороге в Сибирь кто успел умереть ... -- 1000% факты а не фейк.....-  Мос Обл. - самая коррумпированная губерния РФ и за неё опасно без разрешения - перетрясти............- предпринимателей на 90% за горло взяли..........☝️очень грустно и печально...😎
Ответить
23 мин.

Картина дня

наверх