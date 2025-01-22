«Спасибо, товарищ Бастрыкин»: скандал с барским подарком мэра Мытищ таджикам получил неожиданное продолжение

alik3456 Джексон Не только коррупция, а тайный агент англосаксов засевших в России...

Вячеслав Дегтярев Подольск.. Чехов Серпухов.. Климовск...Мытищи - это города мос.обл. где она была и юристом и помощницей всех мэров этих городов где банкротила фирмы и переоформляла на подставные и подконтрольные фирмы активы "обанкротивших с её помощью фирм...... все мэры кто под следствием кто уже в дороге в Сибирь кто успел умереть ... -- 1000% факты а не фейк.....- Мос Обл. - самая коррумпированная губерния РФ и за неё опасно без разрешения - перетрясти............- предпринимателей на 90% за горло взяли..........☝️очень грустно и печально...😎