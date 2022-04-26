Дюрэнт и Ирвинг поздравили Тейтума с победой в серии

Дюрэнт и Ирвинг поздравили Тейтума с победой в серии

«Бостон» (2) во вторник победил «Бруклин» (7) со счетом 116:112 в четвертой встрече серии первого раунда плей-офф и оформил выход в полуфинал Востока (4-0).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх