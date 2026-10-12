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Гидрометцентр: температура в столице на неделе превысит норму на четыре градуса

Гидрометцентр: температура в столице на неделе превысит норму на четыре градуса

В Московском регионе неделя снова будет теплее обычного. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра . Согревают жителей столицы и Подмосковья теплые воздушные потоки с юга и юго-запада.

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