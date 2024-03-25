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Сергей Собянин одобрил два проекта КРТ на юго-западе и севере Москвы

Сергей Собянин одобрил два проекта КРТ на юго-западе и севере Москвы

В целом в столице одобрены и реализуются 70 проектов КРТ Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в районах Ясенево (ЮЗАО) и Восточное Дегунино (САО) города Москвы реализуют проекты комплексного развития территорий.

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