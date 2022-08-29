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Юные спортсмены Приморья учатся патриотизму на сборах

Юные спортсмены Приморья учатся патриотизму на сборах

Лидия Иванова В течение недели — с 22 по 27 августа — в селе Тургенево, где был создан специальный тренировочный лагерь, подростки из военно-патриотических и спортивных объединений Лесозаводского округа постигали непростую науку воинского дела.

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