Юные спортсмены Приморья учатся патриотизму на сборах

Лидия Иванова В течение недели — с 22 по 27 августа — в селе Тургенево, где был создан специальный тренировочный лагерь, подростки из военно-патриотических и спортивных объединений Лесозаводского округа постигали непростую науку воинского дела.
Лидия Иванова В течение недели — с 22 по 27 августа — в селе Тургенево, где был создан специальный тренировочный лагерь, подростки из военно-патриотических и спортивных объединений Лесозаводского округа постигали непростую науку воинского дела.
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