Молдавия допустила покупку газа у «Газпрома», если ей предложат хорошую цену

РИАМО - 3 окт. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в интервью Newsmaker заявил, что Кишинев может продолжить закупать российский газ для правого берега Днестра, если «Газпром» предложит выгодные цены, сообщает РБК.
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