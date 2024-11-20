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Дебош в "Пятёрочке": мигранты со стройки возмутили подмосковных жителей в середине ноября

Дебош в "Пятёрочке": мигранты со стройки возмутили подмосковных жителей в середине ноября

Avia.pro - СМИ Подмосковный городок снова оказался в центре общественного скандала. В местной "Пятёрочке" полуголые, пьяные мигранты, устроившие дебош, стали причиной бурного обсуждения в социальных сетях и новостных пабликах.

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Комментарии
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Александр Рус
даже очень мягко....
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1 час.
Сергей Киселев
Не надо ждать...Хохлы дождалиись- воюем за них вместо них!? Объединяться и давать отпор.
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1 час.
МG
Михаил Gurman
И эта  г..да  во власти.
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1 час.

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