⛰ С начала 2026 года в Крыму произошло 123 землетрясения Заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь в эфире «Радио Крым» сообщила, что за этот год в регионе зарегистрировали 123 землетрясения, из которых только десять были ощутимы для жителей полуострова.