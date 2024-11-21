Мэр Сиваков: в Ахтубинске Астраханской области объявлена опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников была объявлена в Ахтубинске Астраханской области. Об этом в своем Telegram-канале написал врио главы администрации города Александр Сиваков (впоследствии запись была удалена).
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