Президент России Владимир Путин на встрече с министром спорта Дегтяревым призвал направлять средства фонда на развитие спорта, а не на бюрократию.
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