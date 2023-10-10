УК «Первая» запустила первый фонд на акции среднего и малого бизнеса в России

УК «Первая» 10 октября запустила первый в России биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) «Акции средней и малой капитализации» под тикером SBSC, который повторяет одноименный индекс Мосбиржи с полной доходностью «брутто» (MESMTR).