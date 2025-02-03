Автоэксперты называют фейком новые штрафы в России для владельцев старых машин

В нескольких СМИ появилась информация о том, что с 1 февраля 2025 года в России меняются правила проведения технического осмотра автомобиля, из-за чего владельцев машин старше десяти лет ждут штрафы за несоответствие экологическим требованиям.
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