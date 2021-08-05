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Военные инженеры Восточного военного округа прибыли в Якутск для оказания помощи в ликвидации лесных пожаров

Военные инженеры Восточного военного округа прибыли в Якутск для оказания помощи в ликвидации лесных пожаров

Самолеты Ан-12 военно-транспортной авиации Восточного военного округа доставили в Якутию более 120 военнослужащих сводного отряда инженерных подразделений округа.

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