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ФедералПресс

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Для молодых специалистов пройдет бесплатный интенсив «Мастерская новых медиа 2.0. Сибирь»

Для молодых специалистов пройдет бесплатный интенсив «Мастерская новых медиа 2.0. Сибирь»

ТОМСК, 13 октября, ФедералПресс. С 16 по 18 ноября в Томском политехническом университете пройдет региональная программа для молодых специалистов в сфере медиа и интернет-коммуникаций Сибирского федерального округа «Мастерская новых медиа 2.

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