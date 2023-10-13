Для молодых специалистов пройдет бесплатный интенсив «Мастерская новых медиа 2.0. Сибирь»

ТОМСК, 13 октября, ФедералПресс. С 16 по 18 ноября в Томском политехническом университете пройдет региональная программа для молодых специалистов в сфере медиа и интернет-коммуникаций Сибирского федерального округа «Мастерская новых медиа 2.
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