В надежде усилить давление на Россию США и их союзники готовят новые санкции. Несмотря на намерение достичь договоренности в ходе саммита G7, участники не могут скрыть принципиально разных подходов к реализации санкционной стратегии против России.
В надежде усилить давление на Россию США и их союзники готовят новые санкции. Несмотря на намерение достичь договоренности в ходе саммита G7, участники не могут скрыть принципиально разных подходов к реализации санкционной стратегии против России.
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