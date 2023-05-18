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В надежде усилить давление на Россию, США и их союзники готовят новые санкции

В надежде усилить давление на Россию, США и их союзники готовят новые санкции

﻿﻿В надежде усилить давление на Россию США и их союзники готовят новые санкции. Несмотря на намерение достичь договоренности в ходе саммита G7, участники не могут скрыть принципиально разных подходов к реализации санкционной стратегии против России.

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