1939 Indian Scout Factory Hill Climber

Это один из 18 альпинистов, произведенных Indian для гонок в 1938/39 годах. Он настроен на работу на чистом спирте через карбюратор Linkert с воздухозаборником, обращенным назад, чтобы он не заглатывал песок, грязь, растения и все остальное.
Это один из 18 альпинистов, произведенных Indian для гонок в 1938/39 годах. Он настроен на работу на чистом спирте через карбюратор Linkert с воздухозаборником, обращенным назад, чтобы он не заглатывал песок, грязь, растения и все остальное.
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