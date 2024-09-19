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Таллин и Хельсинки хотят заблокировать Финский залив для ВМФ РФ

Таллин и Хельсинки хотят заблокировать Финский залив для ВМФ РФ

И словно подтверждая слова президента России Владимира Путина, командующий силами обороны Эстонии Андрус Мерило, во время открытия новой базы НАТО у наших границ, заявил, что разрабатывается план запрета движения российского флота в Финском заливе и Балтике.

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Комментарии
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Ч
Чак
Так и рвутся стать областями России.
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