RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 469 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Да просто не на что за границу ехать.Каждый третий рос...
  • Рамазан Салманов
    А под чьим флагом будет выступать этот Абдуллаев в США?Вот например самый известный боец ММА на сегодняшний день Лаке...Российский боксёр...
  • Svetlana Kuzmina
    Европе нужно теперь готовить к изоляции (которую она предрекала России) свои страны и это закономерный финал. ЕС лучш...Бербок: Евросоюз ...

Политолог назвал переговоры Путина и Трампа индикатором серьёзных изменений

Политолог назвал переговоры Путина и Трампа индикатором серьёзных изменений

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT назвал телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа индикатором того, что грядут очень серьёзные изменения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх