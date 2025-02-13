Политолог назвал переговоры Путина и Трампа индикатором серьёзных изменений

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT назвал телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа индикатором того, что грядут очень серьёзные изменения.
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