Смотрят на события на Украине по-другому: как меняются оценки у западных СМИ Евгения КомароваВладислав Костиков, возглавляющий в «Аргументах и фактах» центр стратегического планирования, прокомментировал отношение западных СМИ к событиям на Украине.
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