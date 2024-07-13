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Сделал ворота! Но, как их повесить идеально ровно и без перекоса? Делюсь способом (мои фото)

Сделал ворота! Но, как их повесить идеально ровно и без перекоса? Делюсь способом (мои фото)

Приветствую Вас, уважаемые гости и постоянные мои читатели! На прошлой неделе я завершил свой забор, о чем по завершению данного этапа выпустил видео, где показал весь процесс сооружения забора, а сейчас я хочу поделиться полезным советом, которым воспользовался при монтаже своих ворот.

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