Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МО РФ показало трофейную машину разминирования на базе Abrams

МО РФ показало трофейную машину разминирования на базе Abrams

Минобороны России продемонстрировало новые трофеи, полученные на Авдеевском направлении. На этот раз в руки наших военных попала редкая и ценная для противника бронетехника, произведенная в США - бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88, а также машина разграждения на M1150 на базе танка Abrams.

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