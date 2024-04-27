МО РФ показало трофейную машину разминирования на базе Abrams

Минобороны России продемонстрировало новые трофеи, полученные на Авдеевском направлении. На этот раз в руки наших военных попала редкая и ценная для противника бронетехника, произведенная в США - бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88, а также машина разграждения на M1150 на базе танка Abrams.